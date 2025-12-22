Крупная птицефабрика прекратила отгрузки яиц по одной причине Птицефабрика «Волжанин» прекратила отгрузки яиц на фоне вспышки птичьего гриппа

Птицефабрика «Волжанин», один из ключевых поставщиков яиц и мяса птицы в Центральном федеральном округе, временно прекратила отгрузку продукции. Причиной стала вспышка высокопатогенного гриппа птиц, подтвержденная на ее производственной площадке в Ярославской области, сообщает издание «Коммерсант».

Для полной ликвидации последствий вспышки и проведения необходимых санитарно-дезинфекционных мероприятий предприятию может потребоваться до шести месяцев. В настоящее время ветеринарные службы установили на территории птицефабрики жесткий карантинный контроль.

Руководство компании изучает возможность частичного сохранения производства, однако, по мнению отраслевых аналитиков, этот инцидент неизбежно приведет к росту издержек предприятия. Уход с рынка такого крупного игрока, как «Волжанин», даже на временной основе способен спровоцировать дисбаланс на рынке яиц и мяса птицы в центральной части России и оказать влияние на розничные цены в торговых сетях.

Ранее сообщалось, что вспышка инфекционного заболевания произошла на одной из птицефабрик в Тюменской области. Во избежание распространения инфекции было принято решение об уничтожении птицы. Кур сожгли в специально подготовленных траншеях под открытым небом.