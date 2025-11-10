На российской птицефабрике жгут кур из-за вспышки инфекции

Вспышка инфекционного заболевания произошла на одной из птицефабрик в Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона. Во избежание распространения инфекции принято решение об уничтожении птицы. Кур сожгут в специально подготовленных траншеях под открытым небом.

Чтобы не допустить распространения заболевания за пределы предприятия, было принято решение о проведении убоя птицы с последующим ее уничтожением, — говорится в сообщении.

На какой именно птицефабрике произошла вспышка инфекции, не уточняется. При этом место для сжигания птиц выбрали с учетом розы ветров и удаленности от жилых домов. Сами работы ведутся преимущественно в ночное время.

Ранее в Новой Москве шесть человек из одной семьи попали в реанимацию с признаками ботулизма. Все пострадавшие проживали в одной квартире. Они употребляли соленья собственного приготовления. У всех пострадавших были тошнота, рвотные позывы и дыхательная недостаточность. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.