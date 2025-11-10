Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 13:44

На российской птицефабрике жгут кур из-за вспышки инфекции

В Тюменской области выявили вспышку инфекции на птицефабрике

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вспышка инфекционного заболевания произошла на одной из птицефабрик в Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона. Во избежание распространения инфекции принято решение об уничтожении птицы. Кур сожгут в специально подготовленных траншеях под открытым небом.

Чтобы не допустить распространения заболевания за пределы предприятия, было принято решение о проведении убоя птицы с последующим ее уничтожением, — говорится в сообщении.

На какой именно птицефабрике произошла вспышка инфекции, не уточняется. При этом место для сжигания птиц выбрали с учетом розы ветров и удаленности от жилых домов. Сами работы ведутся преимущественно в ночное время.

Ранее в Новой Москве шесть человек из одной семьи попали в реанимацию с признаками ботулизма. Все пострадавшие проживали в одной квартире. Они употребляли соленья собственного приготовления. У всех пострадавших были тошнота, рвотные позывы и дыхательная недостаточность. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

Тюменская область
птицефабрика
вспышки
инфекции
курица
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре российских региона получат средства на мусороперерабатывающие заводы
В Верховной раде раскрыли детали бегства Цукерманов с Украины
Петербуржец отсудил у заводчицы 255 тыс. рублей за больного породистого щенка
Ученые нашли неожиданные плюсы в алкогольных вечеринках молодежи
«Благоприятная ситуация»: военэксперт о новых возможностях российской армии
Российские Су-35 и Р-37М внезапно назвали угрозой для Израиля
В США раскрыли, где сейчас находится номинантка на «Оскар» Керклэнд
В Екатеринбурге директор магазина расправился с кассиршей
Готовлю ресторанную закуску за 15 минут! Брускетта с авокадо и зеленью
Раскрыты неожиданные цифры по детским преступлениям в России
«Нужно время»: Непомнящий назвал главную проблему Карпина в «Динамо»
В Московский зоопарк привезли двух спасенных амурских тигриц
Ростех пообещал показать обновленный самолет Як-130М за рубежом
Ветврач раскрыла, какие болезни появляются у питомцев из-за стресса хозяев
На Западе Зеленского призвали провести срочные переговоры с Москвой
Фигуранты громкого дела о теракте признали свою вину
В МИД КНР высказались об угрозе генконсула обезглавить премьера Японии
Ас-Сиси оценил отношения между Египтом и Россией
28 лет гнила в подвале: в Кашире раскрыли старое дело об убийстве ребенка
«Еще поговорим»: Лукашенко анонсировал беседу с делегацией США
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.