09 ноября 2025 в 13:14

Роспотребнадзор начал расследование из-за случаев ботулизма в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор начал эпидрасследование в Москве в связи с подозрением на ботулизм у нескольких человек. Как сообщили в пресс-службе ведомства, все пострадавшие — шесть членов одной семьи — ели овощной салат собственной консервации.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве <…> в связи с фактами подозрения на ботулизм проводит эпидемиологическое расследование. Пострадавшие госпитализированы, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что соленья хранились на балконе квартиры. В связи с произошедшим специалисты призвали россиян не употреблять домашние консервы с признаками нарушенной герметичности. Такие банки нужно утилизировать. Кроме того, во время приготовления важно использовать стерильные банки, тщательно мыть руки и овощи, добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Все они находятся в профильном инфекционном стационаре. У всех членов семьи была тошнота, рвотные позывы и дыхательная недостаточность. Единственным, кто избежал отравления, стал трехлетний ребенок.

Москва
отравления
ботулизм
Роспотребнадзор
