09 ноября 2025 в 11:38

Названо точное число заразившихся ботулизмом в Новой Москве

Число заразившихся ботулизмом в Новой Москве выросло до шести человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число зафиксированных случаев заражения ботулизмом в Новой Москве выросло до шести человек, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы. Там уточнили, что все пострадавшие проживали в одной квартире. Они употребляли соления собственного приготовления.

В СМИ появилась информация о заражении ботулизмом. Департамент здравоохранения Москвы подтверждает шесть случаев. Все пострадавшие проживали в одной квартире и ели соления собственного приготовления, — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Все они находятся в профильном инфекционном стационаре. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

Ранее появилась информация, что в Новой Москве пять человек попали в реанимацию с признаками ботулизма после употребления домашних солений, купленных у частного продавца. У всех пострадавших была тошнота, рвотные позывы и дыхательная недостаточность. Единственным, кто избежал отравления, стал трехлетний ребенок, которому не давали продукты.

Москва
Новая Москва
ботулизм
отравления
заражения
