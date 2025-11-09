Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 ноября 2025 в 08:47

Домашние соленья отправили пять человек в реанимацию на ИВЛ

В Новой Москве семья попала в больницу из-за симптомов ботулизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек оказались в реанимации из-за симптомов ботулизма после употребления домашних консервированных овощей в Новой Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Массовое отравление произошло в районе Коммунарки, где семья приобрела соления у частного продавца.

После употребления продукции у всех пострадавших развились характерные симптомы: тошнота, рвотные позывы и дыхательная недостаточность. Единственным, кто избежал отравления, стал трехлетний ребенок, которому не давали консервированные продукты. Все пятеро госпитализированных находятся в тяжелом состоянии с выраженной интоксикацией и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин в комментарии для NEWS.ru говорил, что домашние консервы, включая грибы и тушенку, могут содержать возбудителей ботулизма. Специалист пояснил, что для профилактики заражения необходимо тщательно стерилизовать банки и крышки, а также соблюдать гигиену рук перед началом консервирования.

До этого в Дагестане зарегистрировали шесть случаев ботулизма, связанных с употреблением домашних солений. Всех пострадавших доставили в республиканский инфекционный центр, где один из пациентов находился в тяжелом состоянии.

ботулизм
отравления
реанимации
семьи
происшествия
