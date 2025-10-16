В Дагестане шесть человек попали в больницу из-за ботулизма

Шесть человек заразились ботулизмом из-за домашних солений в Дагестане

Шесть человек заразились ботулизмом в Дагестане из-за домашних солений, сообщил Telegram-канал Baza. Пострадавших доставили в республиканский инфекционный центр, один человек находится в тяжелом состоянии.

Ранее шестимесячный мальчик из Италии оказался в реанимации, после того как ему дали попробовать мед. У него диагностировали младенческий ботулизм — редкую и опасную форму отравления. Врачи экстренно ввели ему антиботулиническую сыворотку. Она была применена менее чем через 24 часа после постановки диагноза, что сыграло решающую роль в спасении жизни малыша.

До этого в Мегионе два человека в тяжелом состоянии были доставлены в больницу с симптомами ботулизма. Официальных комментариев от властей Ханты-Мансийского автономного округа не поступало.

Кандидат биологических наук Юлия Маркова ранее рассказала, что консервы домашнего изготовления из мяса, рыбы и птицы представляют серьезную угрозу для здоровья. Употребление таких продуктов может вызвать тяжелое отравление, включая ботулизм, добавила она.