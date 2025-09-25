Стало известно о возможной вспышке ботулизма в российском регионе «112»: два человека заболели ботулизмом в ХМАО

В Мегионе два человека в тяжелом состоянии были доставлены в больницу с симптомами ботулизма, сообщает Telegram-канал «112». Официальных комментариев от властей Ханты-Мансийского автономного округа пока нет.

По данным источника, в настоящее время проводятся лабораторные исследования для подтверждения диагноза. Также выясняется источник заражения.

Ранее кандидат биологических наук Юлия Маркова рассказала, что консервы домашнего изготовления из мяса, рыбы и птицы представляют серьезную угрозу для здоровья. Употребление таких продуктов может вызвать тяжелое отравление, включая ботулизм.

Инфекционист Вера Сережина отметила, что при ботулизме у человека возникают боль в животе и голове, тошнота, рвота и проблемы со стулом. Такие симптомы появляются как у взрослых, так и у детей. Она призвала при подозрении на ботулизм срочно вызывать скорую.

Инфекционист Елена Мескина в свою очередь заявила, что употребление некачественных роллов и суши грозит заражением гепатитом А. Кроме того, такие блюда могут быть источником всех видов кишечных инфекций.