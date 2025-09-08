Россиянам назвали самые опасные консервы, которые могут привести к смерти Биолог Маркова: домашние консервы из рыбы, птицы и мяса считают самыми опасными

Консервы домашнего изготовления из мяса, рыбы и птицы представляют серьезную угрозу для здоровья, рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Маркова. Употребление таких продуктов может вызвать тяжелое отравление, включая ботулизм, который действует на организм как яд и может привести к летальному исходу, передает Lenta.ru.

Эксперт настоятельно посоветовала не заниматься консервированием продуктов животного происхождения в домашних условиях. Она подчеркнула, что такие продукты сложно очистить от микроорганизмов, включая опасные споры клостридий. Для их уничтожения необходима термическая обработка при температуре выше 120 градусов, что в домашних условиях невозможно достичь. По мнению Марковой, домашние заготовки, сделанные без автоклава, следует хранить исключительно в холодильнике.

Ранее эксперт Мария Золотарева предупредила, что мытье мяса может способствовать распространению бактерий. Наиболее эффективными способами обеззараживания мяса, по ее словам, являются варка и жарка.