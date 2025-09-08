Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 11:08

Россиянам рассказали о рисках мытья мяса

Биотехнолог Золотарева: мытье мяса может способствовать распространению бактерий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мытье мяса может способствовать распространению бактерий, заявила Lenta.ru старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Она пояснила, что капли воды с патогенами разлетаются на большое расстояние и оседают на окружающих предметах.

Капли воды, содержащие микроорганизмы, во время мытья разлетаются на расстояние до 50 сантиметров, оседая на столешницах, посуде и других окружающих предметах, — сказала Золотарева.

Биотехнолог отметила, что наиболее опасными являются такие микроорганизмы, как сальмонелла и кампилобактерии, вызывающие отравления. Она подчеркнула, что наиболее эффективными способами обеззараживания являются варка и жарка мяса.

Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян заявила, что на мытых яйцах в холодильнике могут размножиться бактерии из-за оставшейся на скорлупе влаги. Кроме того, по ее словам, при мытье повреждается защитная пленка, которая является естественным барьером для микробов.

Россия
советы
россияне
бактерии
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе предрекли раздел Украины на три зоны
Россиянам назвали самые опасные консервы, которые могут привести к смерти
В Минобороны раскрыли масштаб нанесенного ВПК Украины урона
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 8 сентября, фото, видео
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.