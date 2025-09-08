Россиянам рассказали о рисках мытья мяса

Мытье мяса может способствовать распространению бактерий, заявила Lenta.ru старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева. Она пояснила, что капли воды с патогенами разлетаются на большое расстояние и оседают на окружающих предметах.

Капли воды, содержащие микроорганизмы, во время мытья разлетаются на расстояние до 50 сантиметров, оседая на столешницах, посуде и других окружающих предметах, — сказала Золотарева.

Биотехнолог отметила, что наиболее опасными являются такие микроорганизмы, как сальмонелла и кампилобактерии, вызывающие отравления. Она подчеркнула, что наиболее эффективными способами обеззараживания являются варка и жарка мяса.

Ранее врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян заявила, что на мытых яйцах в холодильнике могут размножиться бактерии из-за оставшейся на скорлупе влаги. Кроме того, по ее словам, при мытье повреждается защитная пленка, которая является естественным барьером для микробов.