08 октября 2025 в 20:40

Младенец попробовал мед и заболел ботулизмом

Today: в Италии младенец попробовал мед и оказался в реанимации с ботулизмом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шестимесячный мальчик из Италии оказался в реанимации после того, как ему дали попробовать мед, сообщает Today. У него диагностировали младенческий ботулизма — редкая и опасная форма отравления.

У мальчика наблюдались паралич зрачков, слабая реакция на раздражители и прогрессирующая мышечная слабость. Врачи экстренно ввели ему антиботулиническую сыворотку. Она была применена менее чем через 24 часа после постановки диагноза, что сыграло решающую роль в спасении жизни малыша. Медики напомнили, что мед может содержать споры ботулотоксина, которые у младенцев до года способны развиваться в кишечнике, приводя к тяжелому отравлению.

Ранее инфекционист Вера Сережина отметила, что при ботулизме у человека возникают боль в животе и голове, тошнота, рвота и проблемы со стулом. Такие симптомы появляются как у взрослых, так и у детей. Она призвала при подозрении на ботулизм срочно вызывать скорую.

До этого кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Маркова рассказала, что консервы домашнего изготовления из мяса, рыбы и птицы представляют серьезную угрозу для здоровья. Употребление таких продуктов может вызвать тяжелое отравление, включая ботулизм, который действует на организм как яд.

