Врач назвал продукты, опасные для заражения ботулизмом

Домашние грибы и тушенка могут быть потенциальными источниками ботулизма, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, для предотвращения заражения важно тщательно стерилизовать банки и крышки, а также мыть руки перед началом консервирования.

Все консервированные продукты, которые изготовлены в домашних условиях, могут быть потенциально опасны ботулизмом. Особенно это грибы. Бактерии ботулизма живут в земле и выделяют ботулотоксин. Если мы плохо обработали продукт, он загрязнен, мы нормально не простерилизовали посуду, если земля попадает в банку, то споры начинают прорастать, особенно в условиях отсутствия кислорода. Для них это идеальная среда. То же самое касается и тушенки, — отметил Кондрахин.

Он пояснил, что ботулизм развивается из-за серьезного нарушения передачи нервно-мышечных импульсов токсином. По его словам, у человека может наступить остановка дыхания из-за паралича.

Не стоит покупать продукты с рук, нужно относиться к ним с некоторой долей критики. Потому что мы можем доверять людям, но здоровье такое дорогое, что его можно потерять. Надо быть четко уверенным, что продукт будет правильно приготовлен. Для этого специально существует автоклав. Нужно выдерживать определенную температуру и давление, — добавил Кондрахин.

Он рекомендовал избегать домашних заготовок, поскольку не всегда удается соблюсти все условия. По словам врача, важно стерилизовать банки и крышки, тщательно мыть руки и работать в чистом помещении, а также стараться не контактировать с землей.

Ранее сообщалось, что в Дагестане зафиксировано шесть случаев заражения ботулизмом, связанных с употреблением домашних солений. Всех пострадавших госпитализировали в республиканский инфекционный центр. Один из заболевших находится в тяжелом состоянии.