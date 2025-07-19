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19 июля 2025 в 22:01

Профессор предупредила о «мушином» гриппе

Микробиолог Баранова: мухи могут переносить частицы птичьего гриппа на лапках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мухи, вероятно, способны переносить частицы птичьего гриппа H5N1 на лапках, сообщила в своем Telegram-канале профессор, микробиолог из Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. По ее данным, это может привести к распространению инфекции на фермах и повысить риск заражения людей, работающих с крупным рогатым скотом.

Этот «мушиный», он же «птичий» грипп оказался той же разновидности, что и вирус, заражающий крупный рогатый скот, а именно подтип B3.13 клады 2.3.4.4b, — написала она.

Баранова ссылается на исследование биоинформатика из Университета штата Арканзас Раджа Раджнараянана, по данным которого вирус может цепляться на насекомых при контакте с фекалиями, молоком инфицированных коров или останками больных животных.

Данных о способности мух заражать людей или о размножении вируса в их организме до сих пор нет, указывает Раджнараянан. Тем не менее это серьезный повод усилить биобезопасность на американских фермах, считает он. Птичий грипп H5N1 известен высокой смертностью и способностью быстро мутировать, а увеличение числа зараженных видов повышает риск передачи вируса от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что вирус птичьего гриппа H5N1 продолжает мутировать и приспосабливаться к иммунной системе человека. Выявить тревожные изменения ученым помог искусственный интеллект AlphaFold.

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