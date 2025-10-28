Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 11:01

«Срочная дезинфекция»: медбрата осудили за изнасилование юноши в больнице

В Сингапуре медбрата осудили за изнасилование посетителя больницы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Сингапуре осудили медбрата, который под видом медицинской процедуры изнасиловал молодого человека в больнице, сообщает The Straits Times. Суд приговорил гражданина Индии Элипе Шива Нагу к году и двум месяцам лишения свободы, а также к телесному наказанию в виде двух ударов палкой.

Преступление было совершено 18 июня. Злоумышленник, работавший в клинике, зашел в туалетную кабинку к молодому человеку, навещавшему дедушку. Под предлогом необходимости «срочной дезинфекции» Нагу намылил руку и изнасиловал юношу. Жертва рассказала, что была настолько шокирована, что не могла сопротивляться. Нагу был арестован через два дня после подачи заявления и в конце октября понес наказание.

Ранее в немецком городе Хайнсберг были задержаны пятеро беженцев из Сирии по подозрению в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Преступление произошло 19 октября.

До этого в Кургане 38-летнего мужчину приговорили к 18 годам колонии общего режима за изнасилование троих детей своей сожительницы. Преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Суд также запретил обвиняемому работать с несовершеннолетними в течение 10 лет.

изнасилования
Сингапур
преступления
медицина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
XI Всероссийская премия «За верность науке» объявила своих победителей
«Будут уничтожены»: депутат об ответе на ввод французских войск на Украину
В Удмуртии 55-летний педофил услышал суровый приговор
7 лучших рецептов маринованной капусты: когда и как готовить, секреты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.