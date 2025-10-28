«Срочная дезинфекция»: медбрата осудили за изнасилование юноши в больнице В Сингапуре медбрата осудили за изнасилование посетителя больницы

В Сингапуре осудили медбрата, который под видом медицинской процедуры изнасиловал молодого человека в больнице, сообщает The Straits Times. Суд приговорил гражданина Индии Элипе Шива Нагу к году и двум месяцам лишения свободы, а также к телесному наказанию в виде двух ударов палкой.

Преступление было совершено 18 июня. Злоумышленник, работавший в клинике, зашел в туалетную кабинку к молодому человеку, навещавшему дедушку. Под предлогом необходимости «срочной дезинфекции» Нагу намылил руку и изнасиловал юношу. Жертва рассказала, что была настолько шокирована, что не могла сопротивляться. Нагу был арестован через два дня после подачи заявления и в конце октября понес наказание.

Ранее в немецком городе Хайнсберг были задержаны пятеро беженцев из Сирии по подозрению в групповом изнасиловании 17-летней девушки. Преступление произошло 19 октября.

До этого в Кургане 38-летнего мужчину приговорили к 18 годам колонии общего режима за изнасилование троих детей своей сожительницы. Преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Суд также запретил обвиняемому работать с несовершеннолетними в течение 10 лет.