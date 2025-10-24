Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка В Германии задержали пятерых сирийских беженцев за изнасилование девушки

В немецком городе Хайнсберг задержано пять беженцев из Сирии по подозрению в групповом изнасиловании 17-летней девушки, сообщает Daily Mail. По информации издания, преступление произошло 19 октября.

В материале говорится, что подозреваемые заманили потерпевшую под предлогом встречи с бывшим парнем, после чего увезли в автомобиле и подвергли насилию, угрожая электрошокером.

Для задержания преступников был задействован спецназ полиции. Четверо подозреваемых были арестованы на месте преступления, пятый добровольно сдался властям позже. Все задержанные в возрасте от 17 до 26 лет находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Австрии шестеро школьников от 14 до 16 лет периодически насиловали 28-летнюю учительницу, а также ограбили и подожгли ее квартиру. Суд назначил им наказания от четырех месяцев до 3,5 года лишения свободы.

До этого в Кургане 38-летнего мужчину приговорили к 18 годам колонии общего режима за изнасилование троих детей своей сожительницы. Преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Суд также запретил обвиняемому работать с несовершеннолетними в течение 10 лет.