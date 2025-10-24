Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 17:17

Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка

В Германии задержали пятерых сирийских беженцев за изнасилование девушки

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В немецком городе Хайнсберг задержано пять беженцев из Сирии по подозрению в групповом изнасиловании 17-летней девушки, сообщает Daily Mail. По информации издания, преступление произошло 19 октября.

В материале говорится, что подозреваемые заманили потерпевшую под предлогом встречи с бывшим парнем, после чего увезли в автомобиле и подвергли насилию, угрожая электрошокером.

Для задержания преступников был задействован спецназ полиции. Четверо подозреваемых были арестованы на месте преступления, пятый добровольно сдался властям позже. Все задержанные в возрасте от 17 до 26 лет находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Австрии шестеро школьников от 14 до 16 лет периодически насиловали 28-летнюю учительницу, а также ограбили и подожгли ее квартиру. Суд назначил им наказания от четырех месяцев до 3,5 года лишения свободы.

До этого в Кургане 38-летнего мужчину приговорили к 18 годам колонии общего режима за изнасилование троих детей своей сожительницы. Преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Суд также запретил обвиняемому работать с несовершеннолетними в течение 10 лет.

изнасилования
Германия
беженцы
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-главу Ростова-на-Дону Логвиненко могут лишить свободы на 10 лет
Глава РФПИ озвучил, кто настойчиво вклинивается в диалог Путина и Трампа
СК РФ возбудил второе уголовное дело после ДТП в Ленобласти
Водонаева вслед за Гордон набросилась на невесту Лепса и ее речь
Экстремал совершил опасный прыжок в пропасть на мотоцикле
В ЦУМ продают меховые шапки из 90-х за полмиллиона
Стилист разобрала скандальный образ Люси Чеботиной
Преподаватель умер на глазах у студентов во время лекции
Житель Крыма поплатился за русофобский контент в соцсетях
МВД не нашло нарушений в высказываниях Клаудиньо об СВО
США встали на сторону России перед лицом всего мира на Совбезе ООН
В Словакии разочарованы решением Фицо по санкциям против России
Бывшая российская фигуристка захотела принести США золото на Олимпиаде
Американский ведущий лишился дара речи из-за страшной аварии в прямом эфире
Набиуллина ответила на вопрос о введении налога на сверхприбыль банков
«Засунул блендер»: в Москве задержали дальнобойщика-насильника, подробности
Жизнь в Италии, особняк от Сталина: как Горький стал долларовым миллионером
Макрон объявил о новых военных поставках Киеву
Звезда сериала «9-1-1: Нэшвилл» скончалась от редкой болезни
Как приготовить капусту без мяса: пошаговая инструкция тушеного блюда
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.