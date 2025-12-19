В Госдуме назвали одно слово, которым можно описать прямую линию Путина

Прямую линию президента России Владимира Путина можно охарактеризовать словом «уверенность», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, глава государства сделал все, чтобы граждане также почувствовали это в контексте будущего страны.

Для меня слово, которое описывает прямую линию с Путиным, — это «уверенность». Я считаю, что президент все сделал для того, чтобы граждане нашей страны эту уверенность также почувствовали. И однозначно 2026-й для них будет восприниматься как год, когда они будут уверены в своем будущем, в будущем нашей страны, наших детей, наших стариков, — высказался Свинцов.

Он отметил, что Путин во время прямой линии затронул разные темы: от специальной военной операции до вопросов экономики, образования и поддержки семей участников СВО. По его мнению, глава государства дал четкое понимание того, что страна находится на правильном курсе.

Президент во время прямой линии почти пять часов говорил по всем вопросам — не только об СВО, но и об экономике, образовании, поддержке родственников и детей участников спецоперации. Путин дал четко понять, что мы все работаем в правильном наравлении. Страна по всем позициям побеждает. Конечно, мы ни пяди земли не отдадим, ни на шаг не отступим, и нас в итоге ждет однозначная победа, возможно, даже скоро, — подытожил Свинцов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что безопасность Калининграда стала одной из ключевых тем прямой линии с Путиным. По словам депутата, этот вопрос был актуален для многих россиян.