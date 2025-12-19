Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 18:11

В Госдуме назвали одно слово, которым можно описать прямую линию Путина

Депутат Свинцов: прямую линию Путина можно охарактеризовать словом «уверенность»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прямую линию президента России Владимира Путина можно охарактеризовать словом «уверенность», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, глава государства сделал все, чтобы граждане также почувствовали это в контексте будущего страны.

Для меня слово, которое описывает прямую линию с Путиным, — это «уверенность». Я считаю, что президент все сделал для того, чтобы граждане нашей страны эту уверенность также почувствовали. И однозначно 2026-й для них будет восприниматься как год, когда они будут уверены в своем будущем, в будущем нашей страны, наших детей, наших стариков, — высказался Свинцов.

Он отметил, что Путин во время прямой линии затронул разные темы: от специальной военной операции до вопросов экономики, образования и поддержки семей участников СВО. По его мнению, глава государства дал четкое понимание того, что страна находится на правильном курсе.

Президент во время прямой линии почти пять часов говорил по всем вопросам — не только об СВО, но и об экономике, образовании, поддержке родственников и детей участников спецоперации. Путин дал четко понять, что мы все работаем в правильном наравлении. Страна по всем позициям побеждает. Конечно, мы ни пяди земли не отдадим, ни на шаг не отступим, и нас в итоге ждет однозначная победа, возможно, даже скоро, — подытожил Свинцов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что безопасность Калининграда стала одной из ключевых тем прямой линии с Путиным. По словам депутата, этот вопрос был актуален для многих россиян.

Россия
Владимир Путин
СВО
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности из жизни учительницы-извращенки
Владельцы нарколаборатории получили 31 год тюрьмы на двоих
Обратившуюся к Путину «замену» Зарубина пригласили в УрФУ
Отказ от Крыма, разочарование в браке, мнение об СВО: как живет Панфилов
В пансионате 11 стариков слегли с опасной инфекцией
МВД поможет пенсионерке из Казахстана после прямой линии Путина
Раскрыты детали приговора автодилеру, обманувшему сына Олега Табакова
Людоед умер в коридоре поликлиники: как жил и убивал Михаил Малышев
Болгария арестовала россиян для выдачи США
В НАБУ ответили на вопрос о связи обысков у Ермака с операцией «Мидас»
Судье Егорову помешали сбежать из России
Еще одна страна ЕС захотела отказаться от финансирования Украины
В КПРФ стихами Есенина ответили на вопрос Путину про душу Сталина
Мигрант избил ребенка-инвалида и получил срок
Льготы для пенсионеров в 2026 году: полный список и как оформить
«Годами не чинят»: известный стендап-комик о рынке недвижимости в Европе
Подростки с ножами в школе и учительница-педофилка: главные ЧП недели
Путин заявил, что РФ подумает над безопасностью Украины во время выборов
Суд Москвы приговорил депутата Рады к 18 годам лишения свободы
«Подсвинки», инкогнито за рулем, 3I/ATLAS: самые лучшие вопросы Путину
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.