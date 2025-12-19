Постный деликатес на праздничном столе: паштет, который удивит гостей

Постное меню на Новый год может стать настоящим кулинарным открытием, если приготовить фасолевый паштет с копченой паприкой и вялеными томатами. Эта яркая намазка не уступает по насыщенности вкуса мясным закускам и станет украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
фасоль красная или черная — 200 г (сухой);
лук красный — 1 крупная головка;
чеснок — 3 зубчика;
вяленые томаты в масле — 4–5 половинок;
копченая паприка — 1 чайная ложка;
зира молотая — 0,5 чайной ложки;
лимонный сок — 2 столовые ложки;
оливковое масло — 3 столовые ложки;
соль, черный перец — по вкусу;
свежая кинза или петрушка — небольшой пучок.
Приготовление
Отварите фасоль до мягкости. Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета, добавьте раздавленный чеснок. Соедините все ингредиенты в блендере: фасоль, луково-чесночную смесь, вяленые томаты, специи, зелень, лимонный сок и масло. Взбейте до однородной пасты — консистенция должна напоминать хумус.
Постное меню на Новый год с таким паштетом выглядит элегантно и современно. Подавайте закуску с хрустящими тостами из бородинского хлеба, свежими овощными палочками из сельдерея и моркови или цельнозерновыми крекерами. Украсьте паштет кедровыми орешками и веточкой розмарина — получится ресторанная подача, которая впечатлит даже гурманов.
Ранее мы делились с вами рецептом хрустящей закуски из капусты за 15 минут!