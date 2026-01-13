Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 12:29

Митрошина прибыла в суд и попала на фото

Опубликованы фото блогера Митрошиной у здания суда

Александра Митрошина с адвокатом Александра Митрошина с адвокатом Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Популярный блогер Александра Митрошина вместе с адвокатом прибыла на новое судебное заседание по делу о легализации денежных средств, передает корреспондент NEWS.ru. Оно проходит в здании Тверского суда столицы во вторник, 13 января.

Следствие утверждает, что Митрошина получила свыше 127 млн рублей в результате неуплаты налогов. Для легализации данных средств блогер приобрела недвижимость в Москве, создав видимость законного владения деньгами.

Ранее сообщалось, что Митрошиной продлили домашний арест. Защита просила суд выбрать для нее запрет определенных действий. Адвокат блогера заявил, что она идет на контакт со следствием: признала вину, закрыла налоговую задолженность и дала показания на других участников схемы.

До этого стало известно, что блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) отказалась признать вину по делу о незаконном выводе средств в Дубай. Она заявила, что «самого события преступления» не было. Бывший супруг обвиняемой Артем Чекалин заявил в суде, что не причастен к выводу средств за рубеж. При этом он признал вину в налоговом преступлении.

