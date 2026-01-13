«Угадайте, что?»: Митрошина раскрыла заветное желание на Новый год Блогер Александра Митрошина на Новый год загадала выйти на свободу

Блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом по делу о легализации денежных средств, рассказала журналистам, что на Новый год загадала выйти на свободу. Она поделилась сокровенным желанием во время общения с прессой после заседания в Тверском районном суде Москвы, передает корреспондент NEWS.ru.

Угадайте, что? Конечно же, выйти на свободу, — сказала Митрошина в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее на заседании в Тверском суде Митрошина частично признала вину по делу об отмывании денег. По версии следствия, она приобрела свыше 127 млн рублей в результате неуплаты налогов, а затем для легализации части средств купила недвижимость в Москве.

Сама блогер утверждает, что не предполагала, что сделка с квартирой может быть расценена как преступление. Отдельное дело о налоговых нарушениях против нее было прекращено после частичного погашения долга.

Ранее сообщалось, что Митрошиной продлили домашний арест. Защита просила суд выбрать для нее запрет определенных действий. Адвокат блогера заявил, что она идет на контакт со следствием: признала вину, закрыла налоговую задолженность и дала показания на других участников схемы.