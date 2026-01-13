Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 12:27

В Госдуме раскрыли хитрую игру Санду и Зеленского против России

Депутат Аршинова: Молдавия и Украина могут объединиться против России

Майя Санду Майя Санду Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Молдавия и Украина могут рассмотреть возможность совместного противостояния России, предположила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алена Аршинова. По ее словам, молдавский президент Майя Санду стремится создать напряженность и спровоцировать военные риски в отношении РФ.

Надо понимать, что сейчас все происходящее в Молдавии и даже в соседней Румынии идет в контексте Украины. Санду делает все, чтобы провести дерусификацию макрорегиона, к которому относятся Молдавия, Приднестровье и Украина, и создать дополнительные проблемы России. В том числе речь идет о навязывании военной угрозы, поскольку в Приднестровье размещен контингент сил, обладающих мандатом на проведение миротворческой операции уже больше 30 лет. Кроме того, там располагается оперативная группа российских войск, которой постоянно угрожает [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), — поделилась Аршинова.

Она указала, что несколько месяцев назад Санду и Зеленский заключили соглашение о предоставлении военной помощи. По словам депутата, президент Украины также заявлял, что в случае обращения молдавской коллеги за поддержкой для наведения порядка в Приднестровье, он будет готов ее оказать.

Сегодня ничто не мешает Молдавии и Румынии объединиться, даже если для этого нужно будет провести референдум. Поскольку еврореферендум внутри страны Майя Санду проиграла, но при этом она выиграла за счет диаспоры, проживающей за рубежом, ей придется провести голосование на территории Молдавии. Она это сделает и победит, как раньше. Будут подготовленные голоса избирателей за рубежом. Фальсифицировать новый референдум ей совершенно не составит труда. Задача у Санду — вытеснить Россию далеко за пределы макрорегиона, — заключила Аршинова.

Ранее Санду заявила о готовности поддержать объединение Молдавии с Румынией, если будет проведен соответствующий референдум. Она объяснила свою позицию сложной геополитической ситуацией, отметив, что маленькому государству все труднее сохранять независимость и демократические принципы.

