13 января 2026 в 12:10

Минздрав проведет проверку после смерти детей в новокузнецком роддоме

Специалисты НМИЦ и СПбГПМУ проведут проверку после смерти младенцев в Кузбассе

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
В Кемеровскую область направлены специалисты НМИЦ им. Кулакова и СПбГПМУ для проверки после смерти девяти младенцев в роддоме № 1 Новокузнецка, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. По его словам, соответствующее поручение отдал лично руководитель ведомства Михаил Мурашко, передает ТАСС.

В Кемеровскую область для проверки работы службы родовспоможения направлена группа специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета. Группу возглавит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, — сказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что смерти детей в новокузнецком роддоме зафиксированы с начала января. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее трагедией для государства. Она поручила сенаторам держать на особом контроле расследование обстоятельств гибели младенцев. По словам Матвиенко, из трагедии нужно сделать все необходимые выводы на федеральном уровне.

Россия
Минздрав
Михаил Мурашко
дети
смерти
проверки
