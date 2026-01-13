Атака США на Венесуэлу
Роспотребнадзор выдвинул одно требование к россиянам, вернувшимся с Кубы

Роспотребнадзор призвал россиян провериться на инфекции после Кубы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне, вернувшиеся из отпуска на Кубе и других стран Карибского бассейна, должны немедленно обращаться к врачу при появлении симптомов опасных болезней, заявили представители Роспотребнадзора в своем Telegram-канале. Ведомство предупредило о сложной эпидемиологической обстановке в регионе, где активны вирусы денге, Оропуш и чикунгунья.

При появлении симптомов, совместимых с трансмиссивными инфекциями, после возвращения из указанных регионов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о недавнем пребывании в эндемичной зоне, — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор официально опроверг информацию об угрозе завоза и распространения на территории России болезней, циркулирующих на Кубе. В ведомстве заявили, что ситуация находится под контролем и за ней ведется постоянное наблюдение. Данное заявление было сделано в ответ на сообщения ряда источников о вспышке на острове неизвестного заболевания с тяжелыми симптомами и якобы скрываемыми масштабами.

Кроме того, власти Шерегеша зафиксировали массовое заболевание ротавирусной инфекцией, которую отдыхающие связывают с визитом в бар на улице Снежной. Множество туристов, в том числе несовершеннолетние, сообщают о симптомах в виде жара и болей в животе, однако представители заведения отрицают свою причастность и говорят об общей эпидемиологической ситуации на курорте.

