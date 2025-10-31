Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 18:30

Проще не бывает: хрустящая закуска, которая покорит вашу семью

Иногда самые простые продукты способны на настоящие кулинарные подвиги. Возьмите обычную капусту, несколько специй и всего 15 минут времени — результат превзойдет все ожидания. Эта острая, хрустящая и невероятно ароматная закуска станет звездой любого стола.

Основа рецепта — это быстрый маринад, который превращает скромный вилок в пикантный деликатес. Вот что вам понадобится для приготовления этой чудесной маринованной капусты:

  • белокочанная капуста — 500 г (примерно половинка среднего вилка);

  • соевый соус — 3 ст. л.;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • свежий чеснок — 2–3 зубчика;

  • молотый кориандр — 1 ч. л.;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • соль — по вкусу (помните, что соевый соус уже соленый);

  • щепотка острого перца или чили-хлопьев для пикантности.

Капусту нашинкуйте, сложите в миску и хорошо помните руками с солью, чтобы она пустила сок. В отдельной посуде смешайте соевый соус, масло, выдавленный чеснок, кориандр, сахар и перец. Залейте этой ароматной смесью капусту, тщательно перемешайте и оставьте мариноваться хотя бы на 10–15 минут. За это время капуста пропитается и станет невероятно вкусной.

Попробуйте приготовить это незатейливое, но такое эффектное блюдо. Та самая маринованная капуста с глубоким вкусом и ярким хрустом станет вашей любимой палочкой-выручалочкой, когда захочется чего-то особенного без лишних хлопот.

Ранее мы делились с вами рецептом самой вкусной начинки для пирожков!

Валентина Еремеева
В. Еремеева
