Как приготовить капусту без мяса: пошаговая инструкция тушеного блюда

Домашнее овощное угощение способно превратиться в главное блюдо обеда, когда вы знаете простые секреты приготовления. Тушеная капуста без мяса на сковороде выходит удивительно сочной и мягкой, при этом весь процесс займет не больше 30 минут.

Нашинкуйте белокочанную капусту (600 г) узкими полосками, измельчите морковь (1 шт.) на крупной терке, а репчатый лук (1 шт.) нарежьте небольшими кусочками. На разогретой сковороде с растительным маслом (3 ст. л.) пассеруйте луковые кубики до появления янтарного оттенка. Следом отправьте тертую морковь и обжаривайте около трех минут. После этого добавьте нашинкованную капусту, аккуратно все смешайте и готовьте под закрытой крышкой примерно пять минут. Затем влейте горячую воду (100 мл), положите томатную пасту (2 ст. л.), приправьте солью и молотым черным перцем по своему вкусу, бросьте лавровый листок. Томите овощи 20 минут при умеренном нагреве, время от времени перемешивая содержимое.

Тушеная капуста без мяса на сковороде отлично подходит к вареной картошке или любым крупяным гарнирам. Блюдо одинаково хорошо как в теплом, так и в охлажденном виде — его вкусовые качества при этом становятся еще интереснее.

