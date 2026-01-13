Вдову Оззи Осборна осудили за решение выпустить алкоголь

Поклонники Оззи Осборна раскритиковали его вдову Шэрон после объявления о планах выпустить линейку алкогольных напитков в честь покойного супруга. По информации издания RadarOnline, предприниматель намерена создать фирменную серию спиртных напитков, чтобы почтить память музыканта.

Решение вызвало резкую реакцию у поклонников и организаций, занимающихся борьбой с зависимостями, учитывая многолетнюю борьбу Осборна с алкогольной и наркотической зависимостью. Согласно официальным документам, Шэрон зарегистрировала товарный знак под названием Back To The Beginning, отсылающий к последнему концерту музыканта в его родном Бирмингеме, состоявшемуся незадолго до смерти в возрасте 76 лет после продолжительной болезни Паркинсона.

Многие восприняли идею связать наследие музыканта с алкогольной продукцией как неуместную и оскорбительную. Однако один из близких друзей семьи Осборнов выразил поддержку проекту, предположив, что это может стать своеобразным отражением прямолинейности и бунтарского духа Оззи, а не попыткой романтизировать его прошлое.

Ранее Шэрон Осборн анонсировала выход дисс-мерча против вокалиста Pink Floyd Роджера Уотерса, который намекнул, что ее муж не умирал. Ссылка на него появилась в официальном аккаунте музыканта в X перед его днем рождения — 3 декабря.