13 января 2026 в 12:25

Российские силы ударили по объектам энергетики и ВПК Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
ВС России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается что цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы сорвали ротацию бойцов ВСУ на одной из позиций в Запорожской области. Движение автомобильной техники отслеживалось операторами с момента выхода на маршрут. Как только машины с пехотой оказались в зоне досягаемости, по ним нанесли удары расчеты FPV-дронов.

До этого появилась информация, что российские военные начали дистанционно блокировать логистику ВСУ, отправляя на борьбу с вражеским автотранспортом FPV-дроны «Бумеранг». Разработанные московскими инженерами дроны теперь могут с воздуха сбрасывать на дороги противоавтомобильные шипы.

ВС РФ
Россия
Украина
Минобороны
