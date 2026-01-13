Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 12:25

Раскрыта неожиданная семейная связь Майкла Джексона и Марлона Брандо

RadarOnline: Марлон Брандо может быть отцом младшего сына Майкла Джексона

Майкл Джексон Майкл Джексон Фото: Sven Hoogerhuis/Global Look Press
Легендарный актер Марлон Брандо может оказаться биологическим отцом младшего сына певца Майкла Джексона — Принса Майкла Джексона II, сообщает RadarOnline со ссылкой на источник. По его словам, история долгие годы оставалась скрытой из-за близкой дружбы знаменитостей.

Только недавно начали обсуждаться предположения о том, что Марлон Брандо, возможно, был одним из тех, кто помог ему стать отцом, потому что сам он этого сделать не мог, — сказал источник.

Как сообщает инсайдер, слухи дошли и до семьи покойной звезды, вызвав удивление и недоверие, особенно среди детей Джексона. Однако, по утверждению источника, недавно стали известны новые подробности, косвенно подтверждающие связь Брандо с рождением ребенка. Согласно одной из версий, актер мог пожертвовать свою сперму, чтобы помочь другу.

Ранее Джексон установил исторический рекорд, став первым артистом в истории, чьи композиции попадали в топ-10 чарта Billboard на протяжении шести десятилетий подряд. Его композиции оказывались в списке самых прослушиваемых с 1970-х по 2020-е годы.

