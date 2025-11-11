Король поп-музыки установил исторический рекорд популярности Майкл Джексон стал первым артистом с песнями в топ-10 Billboard 60 лет подряд

Певец Майкл Джексон установил исторический рекорд, став первым артистом в истории, чьи композиции попадали в топ-10 чарта Billboard на протяжении шести десятилетий подряд, сообщает американская газета Variety. По информации журналистов, его композиции оказывались в списке самых прослушиваемых с 1970-х по 2020-е годы.

Майкл Джексон стал первым артистом, чьи песни входят в десятку лучших уже шесть десятилетий подряд. Thriller снова вошел в сотню самых прослушиваемых, — говорится в материале.

Новый рекорд был зафиксирован в октябре 2025 года. Композиция Thriller вновь вошла в лучшие песни чарта Hot 100, заняв 10-ю позицию. Возобновление интереса к ней связывают с выходом трейлера байопика «Майкл», где главную роль исполняет 28-летний Джафар Джексон — племянник певца.

Первое попадание Джексона в топ-10 датируется ноябрем 1971 года с песней Got to Be There. За всю карьеру 30 его композиций достигали высшей десятки чарта, причем 13 из них поднимались на первую строчку.

Ранее наследники Джексона заплатили пяти членам семьи Касио в рамках мирового соглашения по обвинениям в насилии. Потерпевшие вменяют артисту то, что он якобы нанес им вред в детстве. При этом соглашение на сумму $2,5 млн (около 202 млн рублей) заключили в 2020 году.