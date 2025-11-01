Наследники Джексона тайно приняли меры против его жертв Наследники Джексона тайно заплатили семье Касио за молчание о насилии

Наследники поп-исполнителя Майкла Джексона заплатили пяти членам семьи Касио в рамках мирового соглашения по обвинениям в насилии, сообщает Financial Times. Потерпевшие утверждают, что артист якобы нанес им вред в детском возрасте.

Отмечается, что соглашение на сумму $2,5 млн (около 202 млн рублей) было заключено в 2020 году. Глава семьи Доминик Касио был близким приятелем Джексона, а его старший сын Фрэнк работал в качестве личного ассистента поп-короля.

Фрэнк до последнего выступал с критикой обвинений против Джексона. Однако после выхода разоблачающего певца фильма «Покидая Неверлэнд», он и еще четыре члена семьи Касио также обвинили покойного исполнителя в насилии.

В 2025 году предполагаемые жертвы заявили, что заключили мировое соглашение под давлением на условиях, которых они не понимали. Семья Касио считает, что имеет право на большие выплаты и публичную огласку истории, добавили журналисты.

Ранее жертвы Джексона потребовали передать им $400 млн (33 млрд рублей) от общей суммы имущества артиста. По утверждениям потерпевших Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, именно столько они потратили на адвокатов и судебные тяжбы.