Названа сумма компенсации, которую требуют предполагаемые жертвы Джексона

Обвинившие певца Майкла Джексона в сексуальном насилии мужчины (относятся к движению ЛГБТ, признано экстремистским на территории РФ, деятельность запрещена) требуют передать им $400 млн (33 млрд рублей) от общей суммы имущества артиста, передает RadarOnline. По утверждениям потерпевших Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, именно столько они потратили на адвокатов и судебные тяжбы.

Американцы считают, что компенсацию им должна выплатить дочь поп-короля Пэрис Джексон. Сумма притязаний потерпевших долгое время не раскрывалась. Позднее точный размер запрашиваемой компенсации был обнародован журналистами со ссылкой на соответствующие документы.

Отмечается, что впервые Робсон и Сейфчак заявили в суде о насилии со стороны Джексона в 2013 году. Позже они снялись в фильме «Покидая Неверленд», где подробно рассказали о событиях, пережитых в детстве.

Ранее вдова исполнителя Элвиса Пресли Присцилла заявила, что Джексон вместе с ее дочерью Лизой-Мари пытались зачать ребенка. Попытки для пары, официально оформившей свой брак, оказались безуспешными.