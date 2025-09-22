Вдова Элвиса Пресли раскрыла интимные секреты Майкла Джексона и ее дочери Присцилла Пресли заявила, что Майкл Джексон не смог сделать ей внука

Певец Майкл Джексон, состоявший в браке с дочерью певца и актера Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли Лизой-Мари Пресли, пытался зачать с ней ребенка, но безуспешно, рассказала Присцилла в своих новых мемуарах. По ее словам, которые приводит газета New York Post, сама она была против союза музыканта с дочерью.

Он женился на ней в то время, когда отчаянно нуждался в пристойном образе желанного мужчины, — отметила Присцилла.

Она напомнила, что в 1994 году в прессе Майкла массово обвиняли в педофилии. Тогда актриса и спросила дочь об интимных отношениях с певцом. При этом, когда в 1996 году Лиза-Мари все-таки подала на развод, сам Элвис «вздохнул с облегчением», утверждает Присцилла.

Брак Присциллы и Элвиса Пресли продлился шесть лет — с 1967 по 1973 год. При этом Майкла Джексона не стало в 2009 году, а Лизы-Мари Пресли — в 2023 году.

Ранее Присцилла опровергла слухи, что Элвис, умерший в 1977 году, до сих пор жив. Она подчеркнула, что сама хотела бы этого, но обстоятельства сложились иначе.