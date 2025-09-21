«Я бы хотела»: экс-жена Элвиса Пресли развеяла популярный слух о певце

Слухи, что певец Элвис Пресли, умерший в 1977 году, до сих пор жив, не являются правдой, рассказала в интервью E! News его бывшая супруга Присцилла. Она добавила, что сама хотела бы этого, но обстоятельства сложились иначе.

Я бы хотела, чтобы он был живым, — сказала Пресли.

Брак Присциллы и Элвиса Пресли продлился шесть лет — с 1967 по 1973 год. Их знакомство состоялось еще до того, как она переехала из родительского дома в Мемфисе, чтобы быть ближе к кумиру. В 1968 году у пары родилась дочь Лиза Мари, которая впоследствии также стала известной персоной. Она скончалась в январе 2023 года от непроходимости кишечника.

