Полина Диброва раскрыла, как познакомила детей с новым возлюбленным Полина Диброва заявила, что познакомила детей с новым возлюбленным на Алтае

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина в интервью журналисту Лауре Джугелии рассказала, что познакомила детей с новым возлюбленным Романом Товстиком во время совместной поездки на Алтай. Она добавила, что дети относились к нему «как ко всем участникам тура».

Дети с Романом знакомы, мы были на Алтае. Отношения складываются как и со всеми остальными участниками тура, — сказала Диброва.

Она также рассказала, что вместе с бывшим мужем «смотрели в одну сторону» в плане воспитания детей. Своим примером бывшие супруги стараются показать, что можно выходить достойно из любых ситуаций.

Ранее Диброва заявила, что ее отношения с Романом Товстиком начались только в этом году. По словам модели, во время одной из встреч мужчина рассказал о ситуации, которая происходит в его семье.

До этого знаменитость похвасталась отдыхом на Камчатке, куда она отправилась вместе с тремя сыновьями. Фото с ними знаменитость разместила в соцсетях, где немедленно подверглась критике. Некоторые подписчики пожурили модель за то, что у детей только начался новый учебный год, а она вынудила их пропускать занятия.