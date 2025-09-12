Экс-супругу Диброва раскритиковали из-за поездки на Камчатку с детьми

Блогер и модель Полина Диброва похвасталась отдыхом на Камчатке, в который она отправилась вместе с тремя сыновьями. Фото с ними знаменитость разместила в Telegram-канале, где немедленно подверглась критике.

Жизнь, — написала блогер под снимком с мальчиками.

Некоторые подписчики пожурили Диброву за то, что у детей только начался новый учебный год, а она вынудила их пропускать занятия, забрав на Камчатку. Сама блогер ничего не ответила хейтерам, но ранее она писала, что о поездке мальчики мечтали весь год.

Знаменитость порвала с мужем, известным телеведущим Дмитрием Дибровым после 16 лет брака. О разводе звездной пары было объявлено летом. По словам модели, она увлеклась другом семьи — миллиардером Романом Товстиком и не стала скрывать начинающийся роман от супруга. Она честно рассказала обо всем Дмитрию и пара подала заявление на развод.

Телеведущий Дмитрий Дибров переживает случившуюся перемену по-своему. Не так давно он вернулся на Первый канал, снова увлекся музыкой и джазом и записал дуэт с певицами и сестрами Катей и Волгой Король.