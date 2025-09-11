«Справляется как настоящий донской казак»: близняшки о разводе Диброва

Телеведущий Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной. В его окружении рассказывали, что он сильно переживает из-за ситуации. Певицы и сестры Катя и Волга Король поддержали Дмитрия и записали с ним дуэт. Артистки рассказали NEWS.ru о его состоянии.

Как сестры Король познакомились с Дибровым

Катя и Волга часто сопровождают Диброва на красных дорожках. Недавно Дмитрий вернулся к одному из своих главных увлечений — он снова записывает музыку. Телеведущий решил попробовать себя в джазе. Сестры Король рассказали, как познакомились с Дибровым.

«Впервые мы лично встретились на свадьбе у Игоря Бутмана, где сидели за одним столом. На данный момент готовим совместный музыкальный материал в джазовом стиле. Посещаем джаз-клубы и светские мероприятия, но и много времени проводим, создавая и репетируя музыкальный материал. Мы с сестрой впервые работаем в джазовом стиле. Это сильно отличается от той музыки, которую мы делали ранее», — рассказали сестры NEWS.ru.

У Диброва появилась новая работа

В начале сентября Дибров вернулся на Первый канал. У него появилось авторское шоу «Подкаст. Лаб. Антропология». В первом выпуске писательница Татьяна Толстая стала соведущей Дмитрия, в дальнейшем он будет работать в паре с искусственным интеллектом.

Также Дибров остается ведущим программы «Сессия» на платформе «VK видео». Его шоу пользуется невероятной популярностью. По будням ночью Дибров ведет прямые эфиры на онлайн-платформе «Твич». Дмитрий также работает как ведущий на различных мероприятиях.

Дмитрий Дибров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Катя и Волга рассказали, что у телеведущего сейчас много предложений по работе. По мнению девушек, на фоне развода ведущий стал более востребованным, хотя и морально пострадал из-за всей ситуации.

«Дибров справляется с жизненными перипетиями как настоящий донской казак, опираясь на внутренний стержень. Развод — это эмоциональное землетрясение, но именно такая встряска часто становится самым плодородным грунтом для творчества. Дмитрий полностью посвятил себя работе, а предложений у него в связи с резонансом вокруг его имени множество», — заявили девушки.

Как Дибров переживает развод

Катя и Волга рассказали, что Дмитрий хорошо держится в период развода. Они назвали телеведущего настоящим мужчиной, так как он не позволяет себе грубых слов в сторону Полины.

«Дмитрий — очень интеллектуальный человек, склонный к рефлексии. В общении он часто делает отсылки к художественной литературе и собственным афоризмам, тонко иронизируя над происходящим. Так бывает, что отношения заканчиваются, никто от этого не застрахован. Однако в нашей стране в таких ситуациях обычно все встают на сторону женщины. Но Полина умудрилась сделать так, что весь хейт обрушился на нее. Это надо было постараться, но она справилась», — выразили мнение девушки.

По данным СМИ, Дибров оставил супругу ни с чем. Имущество и счета в ходе бракоразводного процесса остались у телеведущего. «Дима молчит, не говорит ничего дурного о Полине и об их разводе, поскольку это прописано в их мировом соглашении. Почему Дима согласился на это? Полина ушла от него „в одних трусах“. Ушла, в чем пришла, все это документально оформлено», — сказала подруга Полины.

Читайте также:

Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева

Конфликт Мизулиной и Крида: из-за чего произошел, что за «голая» вечеринка

Курсы в Дубае, обвинения в инфоцыганстве, мнение об СВО: где сейчас Нагиев