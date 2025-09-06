Курсы в Дубае, обвинения в инфоцыганстве, мнение об СВО: где сейчас Нагиев

В СМИ появилась информация, что шоумен Дмитрий Нагиев снизил стоимость курсов в Дубае, где он обучает повышению самооценки и уверенности в себе. Сколько теперь стоят курсы телеведущего, как он относится к обвинениям в инфоцыганстве, какие последние новости выходили об артисте?

Что известно о курсах, которые ведет Нагиев в Дубае

Как сообщает KP.RU, Нагиев, чей съёмочный день когда-то стоил 5 млн рублей, снова запустил свой элитный проект. Мастер-классы по самооценке от звезды продолжают проходить в Дубае.

По данным издания, изначально предлагались три формата погружения: двухдневный, недельный и VIP-программа на один день. Курсы, рассчитанные на два или семь дней, собирают до 25 участников в одной группе. Нагиев лично проводит часть занятий, делясь своими уникальными знаниями и опытом. Завершающим этапом обучения является выступление на сцене вместе со знаменитым актером, где участники играют в мини-спектакле под его руководством.

Сообщается, что весной команда Нагиева значительно повысила стоимость участия: двухдневный интенсив стоил 310 тыс. рублей, недельная программа — 511 тыс., а VIP-пакет достигал 1,5 млн рублей. Теперь обучение стало немного доступнее.

Теперь, по информации журналистов, на октябрь запланировано три разных курса: двухдневное интенсивное занятие теперь стоит около 263 тыс. рублей, недельная программа обойдется примерно в 390 тыс. рублей, на самый дорогой вариант — VIP-день — цена снизилась до 1,3 млн рублей.

Весной в Сети Нагиева окрестили «инфоцыганом». Сам шоумен резко отреагировал на обвинения.

«Когда пишут, что я инфоцыган, — вот до слез. <…> Думаю — инфоцыган? У нас 20 человек на курсе. Умножь на эту сумму, а потом вычти перелеты мои в бизнес-классе туда-обратно, нашу еду, проживание на троих. И посчитай, какой инфоцыган я. Вот я благодарен этим людям, что они мне тупо оплачивают перелет, проживание, и всё. А о деньгах там <…> пока речи не идет», — отметил Нагиев.

Как сложилась личная жизнь Нагиева

О личной жизни актера известно немного. Во время учебы в театральном вузе он состоял в отношениях с Ларисой Гузеевой. Однако роман с заслуженной артисткой РФ оказался недолгим.

«Это была вспышка, всплеск!» — отмечал актер.

С 1986 по 2010 год артист был женат на писательнице Алле Селищевой, известной под псевдонимом Алиса Шер. В 1989 году у них появился сын Кирилл. Наследник решил продолжить дело отца и снялся в таких фильмах, как «Холоп» и «The Телки».

Сейчас Нагиев о своей личной жизни не распространяется.

Весной 2025-го шоумен впервые признался в том, что у него есть 16-летний сын. По словам актера, младшего сына зовут Марк. Информацию о нем Нагиев держал в тайне. В СМИ называли Марка внебрачным ребенком актера.

«Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю», — заявил Нагиев.

По словам артиста, он часто дискутирует со своим вторым ребенком на тему кинематографа. Нагиев подчеркнул, что Марк интересуется исключительно глубокими и высококачественными кинолентами, которые признаются шедеврами. Актер подчеркнул, что ребенок требует, чтобы он смотрел эти фильмы вместе с ним, однако Нагиев не желает в настоящий момент нагружать себя тяжелыми картинами. Артист добавил, что Марку нужно пройти этот этап заинтересованности шедевральными фильмами, однако ему самому это уже не надо.

Говорил ли Нагиев об СВО

Нагиев воздерживался от публичных заявлений касательно специальной военной операции. Он также опроверг появившиеся в 2023 году слухи о его пожертвовании 200 млн рублей на нужды российской армии. В одном из интервью актер рассказал, что его взгляды на политику и свою страну неоднократно менялись.

«На вопросы, что такое жизнь, политика, родина, на разных этапах у меня были разные ответы», — сказал он.

После начала СВО Дмитрий Нагиев прекратил участие в проектах на федеральных каналах и перестал посещать светские мероприятия.

Так, в сентябре 2022 года актер не стал продолжать работу в проектах «Голос» и «Голос. Дети», где его заменила Яна Чурикова. Генеральный продюсер телеканала Юрий Аксюта объявил, что артист устал и решил взять отпуск.

Позже Нагиев отказался от предложения вести «Премию МУЗ-ТВ» в 2023 году.

«Придет время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: „Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках“», — объявил он.

