Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Актриса Ксения Раппопорт критиковала СВО, уехала за границу, а теперь ее дочь Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. Что известно о Раппопорт сейчас, куда она пропала, как ее «отменяли» в России?

Какие у Раппопорт отношения с Тарасовой

Тарасова является старшей дочерью Раппопорт. В одном из интервью Аглая признавалась, что с матерью у нее установились теплые и дружеские отношения лишь недавно — до этого возникали недопонимания и сложности, которые приходилось преодолевать, чтобы «заслужить друг друга» такими, какими они стали сейчас.

«Наши с мамой по-настоящему близкие отношения, которые есть сейчас и которыми я горжусь, они, мне кажется, наступили по мере моего взросления, лет с 23–24, когда я сама стала надежным другом и партнером. До этого мы были как мама и дочка, да и мама сама была юная, она же меня рано родила. А сейчас мы еще и лучшие друзья», — призналась Аглая в разговоре с порталом «Теленеделя звезд».

Также Тарасова говорила, что в подростковом возрасте не слушалась Раппопорт и бунтовала. Девушка не хотела заниматься балетом, музыкой, рисованием, часто лгала родителям и прогуливала уроки репетиторов и водилась с уличной компанией.

Ксения Раппопорт с Аглаей Тарасовой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мне кажется, это нормальный этап взросления подростка, поиска себя. Я была почти все время занята. Наверное, поэтому в какой-то момент взбунтовалась и ушла во двор», — отмечала актриса.

28 августа Тарасову задержали в Домодедово, когда она пыталась пройти таможенный контроль по прилете из Тель-Авива: артистку попросили показать багаж, в котором оказался вейп, экспертиза обнаружила в нем гашишное масло массой около 0,4 грамма. Тарасовой избрали запрет определенных действий. Согласно постановлению Домодедовского суда Московской области, до 3 ноября ей не разрешается пользоваться связью и выходить из дома в определенное время.

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале написала, что наказание Тарасовой должно быть в назидание другим. Также она напомнила, что молодая актриса выступила против СВО. В частности, в день начала спецоперации она по примеру Ксении Раппопорт опубликовала картинку с ядерным взрывом и подписью: «Грустно, страшно…»

Что Раппопорт говорила об СВО

Раппопорт выступила с критикой СВО и вместе с рядом руководителей российских некоммерческих организаций и благотворительных фондов подписала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом о прекращении спецоперации на Украине.

Кроме того, в первом же посте о конфликте актриса написала: «Мне очень стыдно и очень страшно». После этого Раппопорт в одном из интервью говорила, что вовсе не хочет больше быть актрисой, так как не знает, как в такой ситуации можно выходить на сцену.

Куда пропала Раппопорт

После начала СВО Раппопорт уехала в Италию, где у нее уже была вилла на берегу моря. При этом она продолжила появляться в различных проектах в России, хотя и не всегда явно — например, в сказке «Летучий корабль» лицо сыгранной ею цыганки было спрятано за маской. За рубежом она сыграла в поставленном в Израиле спектакле режиссера Авдотьи Смирновой — жены экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Также Ксения выходила на одну сцену с Чулпан Хаматовой, которая после начала спецоперации переехала в Латвию.

Раппопорт не раз снималась в итальянских фильмах, в чешских и французских — актриса владеет английским, французским и итальянским языками. Итальянцы даже стали называть актрису «наша — ваша» (Nostra Vostra), а в 2008 году она стала ведущей Венецианского фестиваля. С тех пор она — его постоянная гостья. В 2023 году Раппопорт появилась на ковровой дорожке в черном платье в пол, что было расценено российскими Telegram-каналами как напускная скорбь.

В марте этого года стало известно, что актрису заменили в спектакле «Эйнштейн и Маргарита». До этого показы постановки отменяли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Ярославле. По словам представителей Министерства культуры, площадки руководствовались «общественным мнением».

5 сентября на официальном сайте Раппопорт пользователи Сети обнаружили наркомагазин, где продается марихуана. Домен сайта зарегистрирован в Сан-Франциско, в России он заблокирован. Адрес когда-то принадлежал артистке, но вовремя удалить домен она не успела.

