Актриса Аглая Тарасова попалась на наркотиках? Что известно, наказание

У актрисы Аглаи Тарасовой обнаружили наркотики в аэропорту Домодедово, ее задержали, пишут СМИ и Telegram-каналы. Что об этом известно, какое ей грозит наказание?

Что известно о задержании Тарасовой из-за наркотиков, уголовное дело

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», 31-летнюю артистку остановили в аэропорту еще 28 августа, когда она пыталась пройти таможенный контроль по прилете из Тель-Авива: Тарасову попросили показать багаж, в котором оказался вейп, экспертиза обнаружила в нем гашишное масло массой около 0,4 г.

По информации канала, против Тарасовой возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ). Ей грозит от трех до семи лет заключения и штраф до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

«Сам факт ввоза наркотического вещества в Российскую Федерацию без разрешения образует состав контрабанды наркотических средств. В зависимости от количества ввезенного будут различаться санкции за нарушение. Так, за сам факт ввоза даже в микроскопическом размере идет наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. В случае, если там значительный размер, наказание — лишение свободы от пяти до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей», — рассказал NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин.

Сообщается, что следователи требуют отправить Тарасову под домашний арест. Решение по ее делу вынесет Домодедовский суд Московской области. Уточняется, что актрису не арестовывали неделю из-за проведения экспертизы вейпа.

Молодой человек Аглаи Антон Филипенко общался с ней в последний раз два дня назад, он заявил, что не знает о том, употребляла ли Тарасова гашишное масло. О задержании актрисы он сам узнал из новостей. Известно, что перед поездкой в Израиль актриса отдыхала на Мальдивах, потом в Европе.

«Я сам не в курсе деталей, только прочитал про ее задержание, извините. Я не знаю, где она путешествовала, она все время где-то путешествует», — сказал Филипенко.

Сообщается, что Тарасова будет находиться в своей элитной квартире в центре Москвы, если ее отправят под домашний арест. По данным СМИ, три года назад актриса взяла в ипотеку «трешку» на Малой Никитской площадью 139 квадратных метров. Цена квартиры в таком доме — около 125 млн рублей.

Чем известна Тарасова

Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге в семье актрисы Ксении Раппопорт и предпринимателя Виктора Тарасова.

Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В 2014-м Тарасова появилась в сериале «Интерны» в роли Софьи Калининой. В том же году состоялась премьера многосерийной военной драмы «Гетеры майора Соколова», где Аглая сыграла одну из молодых девушек, которых собирают в опергруппу для обезвреживания опасного шпиона.

В 2018 году актриса исполнила главную роль в фильме «Лед», за которую в 2019-м получила премию «Золотой орел».

В 2020 году Тарасова появилась в комедийном сериале «Беспринципные», посвященном будням жителей Патриарших прудов. В 2022 году фильмографию Тарасовой пополнила комедия «Непослушник». В начале 2024-го в кинотеатрах страны стартовал прокат фильма «Холоп-2», в котором Тарасова сыграла роль избалованной мажорки.

Тарасова около двух лет состояла в отношениях с Милошем Биковичем — своим партнером по фильму «Лед». Впоследствии они также вместе работали над фильмом «Холоп-2».

Кадр из кинофильма «Холоп-2» Фото: Централ Партнершип

В 2018 году Аглая начала встречаться с американским режиссером Дарреном Аронофски, который старше ее на 25 лет. Отношения пара не комментировала, но и не скрывала. Через некоторое время они расстались.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

Читайте также:

Развод, возвращение на сцену, отношение к СВО: как живет Михаил Ефремов

«Бабье лето» вернет в Москву жару до плюс 30? Прогноз погоды на выходные

Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 5 сентября, правда ли умерла