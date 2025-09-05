Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 5 сентября, правда ли умерла

Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин назвал преждевременными утверждения телеведущей Виктории Бони о гибели пропавшей на пике Победы Натальи Наговициной. Какие еще новости об альпинистке известны сегодня, 5 сентября, правда ли она умерла?

Умерла ли Наговицина? Что известно 5 сентября

Боня ранее заявила, что 2 сентября на пик Победы, где застряла Наталья, был запущен дрон. Съемку оплатила телеведущая.

«Нам удалось запустить дрон сегодня, 2 сентября, на пик Победы. Наталья Наговицина упокоилась с миром», — констатировала Боня.

По ее словам, кадры с дрона показывают, что в палатке, где находится альпинистка, нет признаков жизни.

«Наталья лежит с подогнутыми ногами на боку, это видно по силуэту. Ребята провели несколько часов на леднике, запуская дрон. Поверьте, если бы были какие-то признаки жизни, мы бы этого никогда не упустили», — заявила знаменитость.

Вице-президент ФАР сообщил, что не разделяет мнение Бони о том, что пропавшая в горах Киргизии Наговицина погибла, поскольку ее тело не обнаружено.

«Виктория Боня немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение. Но я с ним никак не могу согласиться, это идет против моего понимания ситуации. Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты», — пояснил Пятницин.

2 сентября Пятницин подтвердил, что поиски альпинистки прекращены.

Сколько Наговицина заплатила за восхождение на пик Победы

Наговицина могла заплатить около 500 тысяч рублей за восхождение на пик Победы в Киргизии, писал NEWS.ru. Основной частью расходов Натальи стал акклиматизационный выход на пик Ленина — 200 тысяч рублей. Еще в 162 тысячи рублей обошелся турпакет для восхождения, в который входят перелет вертолетом до лагеря и обратно, различные консультации, регистрационные сборы и использование радиосвязи. 100 тысяч рублей она потратила на трансфер, питание, проживание и бытовые удобства в лагере. Последними по объему расходов стали билеты из Москвы до Бишкека и обратно, а также снаряжение и питание — 30 тысяч.

Наталья совершала восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня. 12 августа, уже при спуске, на высоте примерно 7,2 тысячи метров она получила травму ноги. Ее пытались спасти другие альпинисты, но им это не удалось из-за сложных погодных условий. При этом один человек погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. На пике Победы уже настала зима со шквалистым ветром и морозами до минус 30–40 градусов. По словам альпинистов, добраться туда можно будет только следующим летом.

