Удары по НПЗ в Рязани и Луганске: как ВСУ атакуют Россию 5 сентября

ВСУ выпустили почти сотню дронов по России в ночь на 5 сентября. Где были атаки, какие НПЗ в России попали под удар, сколько жертв и пострадавших?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 5 сентября

Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 сентября силами ПВО уничтожены и перехвачены 92 украинских БПЛА самолетного типа.

«15 [БПЛА перехвачены и уничтожены] над территорией Брянской области, 13 — над территорией Ростовской области, 12 — над территорией Тульской области, 11 — над территорией Калужской области, девять — над территорией Рязанской области, восемь — над территорией Республики Крым, семь — над территорией Воронежской области, пять — над территорией Курской области, пять — над территорией Орловской области, два — над территорией Липецкой области, два — над территорией Белгородской области, один — над территорией Смоленской области, один — над акваторией Черного моря, один — над акваторией Азовского моря», — сообщили в Минобороны РФ.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-каналы также сообщили об атаке вражеских беспилотников в Луганске. Минобороны не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе БПЛА по Луганску 5 сентября

Блогер Олег Царев пишет, что в Луганске украинские БПЛА атаковали НПЗ. В Telegram-каналах появились фото с пожаром.

Украинские СМИ сообщили, что атаку осуществили ГУР и ССО Украины.

«В Луганске атака дронов пришлась по топливным резервуарам. Поскольку емкости были почти пусты, с пожаром быстро справились», — отмечает Царев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как беспилотники ВСУ атаковали Рязань 5 сентября, где были удары

Местные власти сообщили, что обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия в Рязанской области. Обошлось без пострадавших.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбиты восемь БПЛА. По предварительной информации, пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет. Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются», — заявил губернатор Павел Малков.

РЭБ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В соцсетях распространились фотографии с пожаром на территории Рязанского НПЗ. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об атаке на Крымский мост, где еще замечены БПЛА 5 сентября

Утром 5 сентября появилась информация о возможной атаке ВСУ на Крымский мост. В районе моста были замечены БПЛА-разведчики.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщили об атаке БПЛА в районе Феодосии, однако мост не перекрывался. В очередях на Крымский мост с обеих сторон стоит порядка 800 автомобилей.

Губернаторы Брянской, Тульской, Ростовской и Воронежской областей сообщили, что массированные атаки БПЛА были отбиты без пострадавших и разрушений.

В Пензенской области вводился план «Ковер», об атаке БПЛА не сообщалось.

В Аксае под Ростовом-на-Дону БПЛА был обнаружен на крыше дома. Жильцов верхнего этажа эвакуировали, газ отключили, однако прибывшие на место саперы установили, что дрон не представляет никакой опасности, сообщил Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО».

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки в Белгородской области пострадал один мирный житель — женщина в селе Глотово получила ранения после удара украинского БПЛА.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

