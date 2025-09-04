Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 23:10

В российском регионе ввели план «Ковер»

МЧС: в Пензенской области ввели план «Ковер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

План «Ковер» введен в Пензенской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона. Там отметили, что действует временный запрет на использование воздушного пространства.

Внимание! В Пензенской области введен план «Ковер». Действует временный запрет на использование воздушного пространства, — говорится в публикации.

Ранее Минобороны РФ раскрыло количество сбитых за сутки украинских ракет и беспилотников. Системы ПВО уничтожили две ракеты «Нептун», 372 дрона, три авиабомбы и шесть снарядов HIMARS. В ведомстве также привели сводные данные с начала спецоперации: уничтожено 665 самолетов, 283 вертолета и свыше 7,6 тысячи беспилотников противника. Потери ВСУ в бронетехнике составили более 24,5 тысячи единиц.

До этого Министерство обороны России информировало, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили свыше 120 украинских беспилотников. Воздушные атаки затронули 14 российских регионов, при этом наибольшее количество БПЛА было сбито в небе над Краснодарским краем, на втором месте Республика Крым.

атаки
ВСУ
Пензенская область
МЧС
