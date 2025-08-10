ВС России «распотрошили» в воздухе украинские ракеты «Нептун» Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет «Нептун» и 372 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили две украинские ракеты «Нептун» ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, ПВО уничтожила 372 беспилотника, три управляемые авиационные бомбы и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», <…> 372 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что с начала спецоперации российские войска уничтожили 665 самолетов и 283 вертолета, а также 76,1 тысячи беспилотников. Противник также лишился 625 зенитных комплексов, более 24,5 тысячи танков и бронемашин, 1,5 тысячи РСЗО, свыше 28 тысяч орудий и минометов.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины могли столкнуться с нехваткой дальнобойных дронов типа «Лютый» и «Бобер». По его словам, причина дефицита связана с недавними ударами российской армии по местам производства беспилотников в Одессе.

Также сообщалось, что для ночной атаки на российские регионы ВСУ использовали дроны FP-1 и «Рубака». По данным источников, беспилотники шли группами по 15–20 штук, вылеты фиксировались из Киевской и Николаевской областей. Минобороны России эту информацию не комментировало.