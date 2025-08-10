Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 12:23

ВС России «распотрошили» в воздухе украинские ракеты «Нептун»

Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет «Нептун» и 372 беспилотников ВСУ

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили две украинские ракеты «Нептун» ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, ПВО уничтожила 372 беспилотника, три управляемые авиационные бомбы и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», <…> 372 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что с начала спецоперации российские войска уничтожили 665 самолетов и 283 вертолета, а также 76,1 тысячи беспилотников. Противник также лишился 625 зенитных комплексов, более 24,5 тысячи танков и бронемашин, 1,5 тысячи РСЗО, свыше 28 тысяч орудий и минометов.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Вооруженные силы Украины могли столкнуться с нехваткой дальнобойных дронов типа «Лютый» и «Бобер». По его словам, причина дефицита связана с недавними ударами российской армии по местам производства беспилотников в Одессе.

Также сообщалось, что для ночной атаки на российские регионы ВСУ использовали дроны FP-1 и «Рубака». По данным источников, беспилотники шли группами по 15–20 штук, вылеты фиксировались из Киевской и Николаевской областей. Минобороны России эту информацию не комментировало.

ракеты
Нептун
ВС РФ
СВО
ВСУ
БПЛА
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке
Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди
Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии
Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки
В США озвучили новую версию требований России по миру на Украине
Директор театра Вахтангова назвал причину смерти Бутусова
В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории
Главарь этнической банды устроил пожар с 25 погибшими и избежал тюрьмы
Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории
Резонансные спектакли, «Женитьба» и Париж: жизнь и творчество Юрия Бутусова
Скончался режиссер Юрий Бутусов
В Кремле заметили усиливающее военное присутствие США в регионах рядом с РФ
Сторонники Гуцул устроили протест перед зданием СИЗО в Кишиневе
В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника
Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры
В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»
«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу
Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России
Ситуацию вокруг ЗАЭС назвали критической
Эндокринолог назвала «золотую середину» потребления яиц
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.