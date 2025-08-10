Названа возможная причина атаки ВСУ на Россию дронами «Рубака»

Вооруженные силы Украины могли столкнуться с нехваткой дальнобойных дронов типа «Лютый» и «Бобер», заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, причина дефицита связана с недавними ударами российской армии по местам производства беспилотников в Одессе.

Как я себе представляю, у Украины сейчас возникают проблемы с дронами большой дальности типа «Лютый» и «Бобер». В связи с этим либо они ведут накопления для последующей атаки на внутренние тыловые районы России, либо это действительно связано с тем, что после того как мы ударили в Одессе и уничтожили один из заводов по производству дронов самолетного типа, у Украины возникли проблемы. Поэтому они применяли в последний раз дроны с дальностью примерно 500–600 километров, — объяснил Кнутов.

Военэксперт отметил, что в последних атаках ВСУ применяли дроны «Рубака» дальностью примерно 500 километров. Как отметил Кнутов, российская армия успешно отражает эти беспилотники, как и дальнобойные дроны.

Дрон «Рубака» был разработан где-то год назад, и его создавали как дальнобойный дрон. Дальность действия этих дронов составляет где-то 500 километров, если я не ошибаюсь. Мы периодически сталкиваемся с этими дронами и успешно по ним работаем. То, что сегодня был сбит 121 дрон, говорит о том, что мы в состоянии работать и по одному типу дронов, и по другому. Перед этим была тоже массированная атака, и в ней в основном использовались дроны «Лютый», — пояснил Кнутов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что для ночной атаки на российские регионы ВСУ использовали дроны FP-1 и «Рубака». По данным источника, беспилотники шли группами по 15–20 штук, вылеты фиксировались из Киевской и Николаевской областей. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.