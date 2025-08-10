Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 09:38

Появились подробности налета стай смертоносных дронов ВСУ

ВСУ атаковали Россию стаями из 20 дронов с пластитом

Дроны FP-1 и «Рубака» использовали ВСУ для ночной атаки по российским регионам, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным источника, беспилотники шли группами по 15–20 штук, вылеты фиксировались из Киевской и Николаевской областей. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

FP-1, которые украинская армия применяет с весны, несли на себе кумулятивные заряды по 50 килограммов, а «Рубака» был начинен пластитом. По информации канала, массовые пуски беспилотников стали одной из самых крупных атак последних недель.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 10 августа силы противовоздушной обороны уничтожили более 120 украинских беспилотников. Атаке подверглись 14 регионов страны. Больше всего БПЛА сбито над территорией Краснодарского края. Так, над Кубанью удалось сбить 29 дронов, 15 — над территорией Республики Крым, 13 — над территорией Брянской области, еще 12 — над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Юг» за минувшие сутки уничтожили 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Кроме того, по информации Минобороны, российские подразделения продвинулись вглубь обороны противника.

