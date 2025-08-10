Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ВСУ потеряли за сутки 15 пунктов управления беспилотниками

МО России: ВС РФ за сутки уничтожили 15 пунктов управления дронами ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Военнослужащие группировки войск «Юг» за минувшие сутки уничтожили 15 пунктов управления беспилотниками ВСУ, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев. По его словам, российские подразделения продвинулись вглубь обороны противника.

Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены <…> 15 пунктов управления БПЛА, — отметил Астафьев.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Запорожской области. Он уточнил, что судьба пилота остается неизвестной.

До этого командир взвода БПЛА с позывным Грибник рассказал, что операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии, входящей в группировку «Днепр», объявили о формировании мертвой зоны в 23 километрах вглубь украинских позиций в районе города Орехова Запорожской области. На этом участке они эффективно ликвидируют любую технику и живую силу противника.

Также в российском оборонном ведомстве информировали об ударе по подразделениям иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. ВС РФ были поражены пункты временной дислокации иностранцев в рядах ВСУ.

