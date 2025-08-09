Российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram-канале. По его словам, судьба пилота остается неизвестной. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Су-27 был уничтожен силами противовоздушной обороны ВС РФ, — написал он.

До этого командир взвода БПЛА с позывным Грибник рассказал, что операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии, входящей в группировку «Днепр», объявили о формировании мертвой зоны в 23 километрах вглубь украинских позиций в районе города Орехова Запорожской области. На этом участке они эффективно ликвидируют любую технику и живую силу противника.

Ранее появилась информация, что около 600 военнослужащих ВСУ, в том числе бывшие участники батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), попали в огневое кольцо в ДНР. На Константиновском направлении между селами Клебан-Бык и Александро-Калиново зажат украинский мотострелковый полк. В оборонном ведомстве эту информацию не комментировали.