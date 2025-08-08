Российские силы замкнули огневое кольцо вокруг полка ВСУ в ДНР Mash: около 600 украинских военных попали в огневое кольцо в ДНР

Около 600 военнослужащих ВСУ, в том числе бывшие участники батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), попали в огневое кольцо в ДНР, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, на Константиновском направлении между селами Клебан-Бык и Александро-Калиново зажат украинский мотострелковый полк. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Канал выяснил, что окружена территория семь на четыре километра. В этом районе ВС России наступают сразу с трех направлений. У украинских военных остается только дорога к водохранилищу в парке Клебан-Бык, но плавательных средств для их эвакуации нет.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские войска окружили подразделения Вооруженных сил Украины на южных подступах к населенному пункту Константиновка в Донецкой Народной Республике. Котел ВС РФ замыкается сразу с трех сторон. По словам военкора, российские военные оттесняют украинские подразделения к водохранилищу, которое стало естественной преградой для их дальнейшего продвижения. Все пути отхода через Александро-Калиново на западе и Клепан-Бык на востоке находятся под огневым контролем ВС РФ. Минобороны России данную информацию не комментировало.