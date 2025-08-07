«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки Поддубный: российские войска окружили ВСУ с трех сторон у Константиновки в ДНР

Российские войска окружили подразделения Вооруженных сил Украины на южных подступах к населенному пункту Константиновка в Донецкой Народной Республике, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, котел ВС РФ замыкается сразу с трех сторон. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Позиции ВСУ на южных подступах к Константиновке продолжают переходить под контроль российских подразделений. Приходят сообщения об освобождении н. п. Катериновка. Идут бои за Клепан-Бык. По факту группировка противника здесь окружена с трех сторон, — написал он.

По словам военкора, российские военные оттесняют украинские подразделения к водохранилищу, которое стало естественной преградой для их дальнейшего продвижения. При этом все пути отхода через Александро-Калиново на западе и Клепан-Бык на востоке находятся под огневым контролем ВС РФ, подчеркнул Поддубный.

Ситуация для украинских военных, по оценкам Поддубного, становится критической. Он отмечает, что окруженным бойцам ВСУ остается лишь два варианта: сдача в плен или уничтожение в формирующемся котле.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что вторжение ВСУ в Курскую область обернулось для Украины трагедией. По ее словам, после осознания поражения украинское войско вновь повернуло не туда. Вторым последствием операции ВСУ она назвала ослабление украинской армии в ДНР, что привело к падению множества сел и городов, а также к прорыву российских войск к Красноармейску и Константиновке.