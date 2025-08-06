Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:03

В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область

Депутат Рады Безуглая: вторжение в Курщину обернулось трагедией для Киева

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вторжение ВСУ в Курскую область обернулось для Украины трагедией, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале. По ее словам, после осознания поражения украинское войско вновь повернуло не туда.

Курская операция была спланирована так, что в итоге в среднесрочной перспективе закончилась трагедией: ключевые штурмовые подразделения были недоукомплектованы, вместо этого параллельно создавались новые бригады, которые не выполнили своей функции, — написала Безуглая.

Вторым последствием операции ВСУ она назвала ослабление украинской армии в ДНР, что привело к падению множества сел и городов, а также к прорыву российских войск к Красноармейску и Константиновке. Третьим негативным последствием Безуглая считает выход армии России в Сумскую область, в которой не смогли выстроить оборону, и приближение к областному центру.

Депутат обвинила в случившемся главкома ВСУ Александра Сырского. По ее мнению, он исказил информацию по просчетам перед обществом и властями и не понес ответственности.

Ранее военкор Александр Коц со ссылкой на слова офицера ВДВ сообщал, что против российских военных в Курской области были направлены наиболее подготовленные формирования украинской армии. По его словам, в бой шли элитные части, специально обученные операторы беспилотников, подразделения с современным вооружением, включая технику Североатлантического альянса, но армия России смогла их перемолоть.

Россия
СВО
Украина
атаки ВСУ
Курская область
последствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.