В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область Депутат Рады Безуглая: вторжение в Курщину обернулось трагедией для Киева

Вторжение ВСУ в Курскую область обернулось для Украины трагедией, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале. По ее словам, после осознания поражения украинское войско вновь повернуло не туда.

Курская операция была спланирована так, что в итоге в среднесрочной перспективе закончилась трагедией: ключевые штурмовые подразделения были недоукомплектованы, вместо этого параллельно создавались новые бригады, которые не выполнили своей функции, — написала Безуглая.

Вторым последствием операции ВСУ она назвала ослабление украинской армии в ДНР, что привело к падению множества сел и городов, а также к прорыву российских войск к Красноармейску и Константиновке. Третьим негативным последствием Безуглая считает выход армии России в Сумскую область, в которой не смогли выстроить оборону, и приближение к областному центру.

Депутат обвинила в случившемся главкома ВСУ Александра Сырского. По ее мнению, он исказил информацию по просчетам перед обществом и властями и не понес ответственности.

Ранее военкор Александр Коц со ссылкой на слова офицера ВДВ сообщал, что против российских военных в Курской области были направлены наиболее подготовленные формирования украинской армии. По его словам, в бой шли элитные части, специально обученные операторы беспилотников, подразделения с современным вооружением, включая технику Североатлантического альянса, но армия России смогла их перемолоть.