Против российских военных в Курской области были направлены наиболее подготовленные формирования украинской армии, передает военкор Александр Коц в своей статье для KP.RU со ссылкой на слова офицера ВДВ ВС РФ. По его словам, в бой шли элитные части, специально обученные операторы беспилотников, подразделения с современным вооружением, включая технику Североатлантического альянса, но армия России смогла их перемолоть.

Против нас была брошена вся элита Вооруженных сил Украины. Самые отборные части, самые оснащенные подразделения, самые профессиональные расчеты БПЛА, самая передовая техника, в том числе натовская. <…> Жаль, что пришлось это делать на Курской земле, но мы все-таки перемололи, уничтожили и втоптали в землю лучшие вражеские силы. И сделал это наш русский солдат, — сказал военный.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ приступили к созданию новых оборонительных рубежей и подземных убежищ после утраты контроля над Часовым Яром. Основные строительные работы сосредоточены на правобережье Днепра и на Краматорском направлении, подчеркнул он.