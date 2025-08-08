Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 10:21

Российские бойцы создали мертвую зону для ВСУ в Запорожье

В Запорожье операторы БПЛА ВС России создали для украинских военных мертвую зону

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии, входящей в группировку «Днепр», объявили о формировании мертвой зоны в 23 километрах вглубь украинских позиций в районе города Орехова Запорожской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным Грибник. На этом участке они эффективно ликвидируют любую технику и живую силу противника.

Все части, прибывающие на наше направление, будут перемолоты. Все части рано или поздно будут обескровлены, — подчеркнул Грибник.

Собеседник агентства объяснил, что данный участок представляет собой абсолютную зону поражения (kill zone). Он пояснил, что под ней они понимают территорию, где полностью уничтожают вражескую технику и личный состав.

По его данным, эта зона простирается примерно на 18–23 километра вглубь территории противника. Грибник заключил, что все пути сообщения ВСУ находятся под их постоянным огневым контролем.

Ранее военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ передали российской армии координаты скопления заградотрядов товарищей. Речь идет о 17-й отдельной бригаде Нацгвардии Украины «Рейд» в Днепропетровской области. В Минобороны России эти данные не комментировали.

ВС РФ
СВО
Запорожская область
ВСУ
